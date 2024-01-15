社區客廳 冀7成劏房戶增生活空間

【本報訊】由政府牽頭推動的社區客廳試行計劃，是本屆政府針對劏房住戶需要推行的精準扶貧重點項目。社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠指計劃是跨界別的合作項目，政府期望透過計劃，為劏房住戶提供額外生活空間，並拓闊其人際網絡，從而改善他們的生活質素，增加對社區的歸屬感。

陳麗珠表示，政府的目標是讓不少於70%的服務使用者，在使用社區客廳設施後，感到生活空間、社區歸屬感和人際網絡得到提升。政府未來會在劏房住戶較為集中的地區設立更多社區客廳，讓更多基層家庭受惠。

深水埗社區客廳是計劃下首個旗艦項目，服務對象為居於劏房的低收入家庭，透過政、商、民合作，由商界提供場地，政府委聘九龍樂善堂負責營辦，並透過關愛基金撥款，承擔深水埗社區客廳的營運開支。

與兒子居於百多呎劏房的梁女士，自從深水埗社區客廳啟用，她接兒子放學後幾乎都會來到深水埗社區客廳，營運機構提供課後支援，安排大專生在場指導學生完成功課，兒子在社區客廳做功課有大專生幫助他，令她不用擔心。

供補習班洗乾衣設施 社區客廳除可減輕家長照顧子女的壓力，也可以紓緩做家務的重擔。梁女士能以相宜價錢使用社區客廳的自助洗衣和乾衣設施，免卻手洗之苦。透過參加社區客廳的興趣小組，她的社交圈子也得以擴闊。

深水埗社區客廳主管徐滙宗表示，劏房地方狹小，煮食空間不理想，也未必足以放置洗衣機，因此社區客廳的自助洗衣設施，以及提供完善煮食用具的備餐間，最受使用者歡迎。