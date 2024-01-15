樓股崩塌 愈陷愈深 死撐投資機遇吸引

預算案構思 聚焦公共財政穩健維持 政府面對逾千億元財政赤字，然而股票市場一潭死水，樓市「減辣」亦未見起色，有財金官員早前曾指資產市場恢復緩慢。該官員昨指在過去一年，資產市場面對全球的高息環境和多個外圍不利因素疊加，備受壓力，但本港投資機遇吸引，很多資金正伺機尋覓投資機會，資金仍是處於「淨流入」的狀態。針對下月發表財政預算案，該官員指現時滿腦子都是維持公共財政可持續。

財金官員指去年首11個月，本港的總存款額達到約16萬億元，較去年同期增加了4.1%，而當中港元存款額佔7.6萬億元，亦較去年同期上升1.7%，而去年12月的初步數字，全年總存款預計增長超過5%。此外，去年全年亦有約2,500億元資金，經「南向通」流入本港股票市場。

高官赴瑞士論壇吸外資 該官員強調國際投資市場尋求最具「性價比」的回報機遇，着眼的不是「過去式」的數字，而是更關鍵的「未來增長的潛力」，不少熟悉香港市場的國際投資者都認同，香港正是其中一個最理想的選項。該官員昨啟程到瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會，他表明會向一些很久沒到訪過香港或內地的投資者，介紹最新的發展與機遇。

他又引述市場報告（BCG Global Wealth Report 2023）預計，香港財富管理業務在2022至2027年期間，每年將錄得7.6%的增長，可為本港金融、專業服務帶來龐大機遇，加上過去一年本港在家族辦公室方面的拓展，以至重推「資本投資者入境計劃」等，將為本港的資產及財富管理業務帶來另一增長動力。

政府大力推動本港創科產業發展，該名官員指不論是人工智能和數據科學、生物醫藥、金融科技、綠色金融，以至第三代互聯網等，相關的生態圈已漸次成形，一批重點企業陸續落戶香港，不少私募基金及風投基金亦隨之被吸引到香港，希望找尋優質的投資機會。

面對龐大財赤，外界關注本港公共財政的可持續性。該官員指去年經濟增長為3.2%，政府正準備下月發表的預算案，而他指現時滿腦子都是維持公共財政可持續。

在開源節流方面，該官員進一步指出政府全力拚經濟，希望經濟快速可持續增長，把蛋糕做大，讓社會不同層面人士受惠，而目前本港在這方面取得一些進展，特別是吸引一些重點企業。他又強調香港除了要成國際金融中心，亦要把握創科及大灣區機遇，這些將為未來經濟提供持續增長動力。