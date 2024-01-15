運力不足 國泰削晉升機長要求 議員倡改善福利着手

【本報訊】本港復常後，出行人士大增，國泰卻削足適履頻頻取消航班，令旅客大失預算。日前有外媒引述消息人士稱，國泰航空因飛行員短缺，影響運力恢復進度，擬將副機長參與機長培訓所需的飛行時數要求降低25%。國泰昨日凌晨向傳媒發放補充資料時證實相關變動，並在去年11月獲民航處接納並生效。

國泰指去年獲民航處接納 國泰航空日前公布，今年1月及2月平均每日取消12班航班，上周四（11日）取消達20班航班，而公司解釋是因為集團低估了流感高峰期間，需要候命的機師數目。不過，工會及外媒均指取消航班是因機師人手不足所致，國泰亦因而改變策略，將副機長參與機長培訓所需的飛行時數要求降低，由原本4,000小時降至3,000小時。

國泰昨日凌晨1時多向傳媒發放補充資料證實相關變動，國泰航空航務部飛行總經理白恩斯指，公司為具豐富經驗的副機長，引入參與機長晉升培訓課程評估和選拔的另一個途徑。有關建議已經提交民航處，並在去年11月獲接納。白恩斯指，原有的4,000小時飛行經驗要求未有改變，副機師若具備超過3,000小時飛行經驗，並最少執飛500個飛行航段，亦能符合要求。此條件確保經常執飛短途航班的資深副機師，亦能在合理時間內，獲機會被挑選接受機長訓練。

他又反駁指，香港航空機組人員協會（HKAOA）並沒有參與是次機長培訓課程要求的改動，亦不了解改動背後的原因或時間表，是次改動過程已歷時數月，並早於假期出行高峰期的航班整合前已經開始。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，國泰回復運力的速度較慢，應從員工福利方面着手，開出更吸引薪酬條件吸引機師重返國泰，而頻頻取消航班情況影響乘客出行，政府當局應該加強關注，甚至約談國泰管理層商討解決方案，在有需要時提供可行協助。

運輸及物流局和民航處回覆指，本地航空公司的運作需嚴格按照《1995年飛航（香港）令》，以及民航處《航空運輸企業經營許可證要求文件》的條件，以確保其遵守國際民航組織的標準和建議措施以及民航處的要求。民航處會繼續採取所需規管及監察措施，待收到和仔細審視國泰航空就取消航班所需提交的報告後會適當跟進，以保障航空安全。