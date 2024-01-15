橋底去漆 九龍皇帝墨寶重見天日

港鐵委專家復修 旺角原址保留 已故「九龍皇帝」曾灶財在旺角花墟附近鐵路橋躉留下的「墨寶」，早前部分因油漆剝落而再次顯現。港鐵委託專家復修後，墨寶昨日正式重見天日，相信是曾灶財現存的最大原址保留墨寶真迹。

旺角界限街鄰近花墟的鐵路橋底，平日人來人往，但路人未必會留意到橋躉牆身一直隱藏着被油漆覆蓋的「九龍皇帝」墨寶。墨寶在前年4月因油漆剝落而部分再現，港鐵特別委託工程人員、熟悉曾灶財生平的藝術復修專家研究及修繕，將這幅過去珍貴及富有香港特色的作品，在不影響墨寶的前提下，盡量呈現及原址保留墨寶。

復修後重現的墨寶遺迹大約長5米、高1.5米，比原先發現的墨寶大一倍。港鐵指，專家研究時發現牆上共有3層曾灶財於不同時期留下的墨寶，經過細心的「發掘」後，決定將不同時期最清晰的墨寶展現予公眾觀賞，當中第二層的墨寶可讀性強，又有明確資訊。

塗4層物料保護 墨寶表面現時已塗上4層專業保護物料，沒有用膠板保護，「赤裸」地展示之餘亦減少潮濕對墨寶損害。另外，港鐵亦特別在橋躉牆身的頂部加裝去水結構，保護遺迹。

自稱「九龍皇帝」的曾灶財生於1921年，上世紀於香港街頭曾經留下不少以毛筆書寫的墨寶，行文講述他眼中的自己和家族的事迹，其作品2003年曾於威尼斯雙年展展出，他其後於2007年7月去世。市民除了親身到橋底欣賞墨寶，港鐵亦在製作短片紀錄修繕墨寶前後的研究、為減少環境對墨寶的影響所作的措施、鑑定、清除油漆及塗上專門保護物料等步驟，讓參觀者能了解曾灶財的生平及今次的項目，深入體會該份回憶。

另外，港鐵在鄰近墨寶的旺角東站及太子站亦張貼關於墨寶的海報，列出前往路線，方便市民及遊客前往一探墨寶。