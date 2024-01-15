醫健：藥到病除：急救藥物脷底丸的正確用法

不少人都對「脷底丸」略有所聞，但此藥的正確用法及要注意的地方卻未必是人人知曉。現在讓我們一起了解一下「脷底丸」到底是甚麼以及特別要留神之處。

「脷底丸」或硝酸甘油脷底藥片其實是一種紓緩心絞痛的藥物。當病人胸口突然出現壓榨性的痛楚以致呼吸困難時，「脷底丸」可即時發揮作用，放鬆血管以紓緩心絞痛。

須含於舌頭下溶解吸收 服用此藥時有幾點必須要留意。第一，顧名思義，「脷底丸」使用時必須將藥丸含於舌頭下溶解，才能讓藥物快速被舌下血管吸收以達到療效。錯誤將藥丸吞下或咬碎會令藥物失效，並不能有效紓緩心絞痛。第二，當出現心絞痛時，病人應先坐下，然後立刻將一粒「脷底丸」含於舌頭下，胸口痛楚一般會迅速消除，但若5分鐘後痛楚仍然持續，可含服第二粒，如此類推。若15分鐘內病人已含服3粒「脷底丸」但痛楚仍未紓緩，便代表可能出現心肌梗塞情況，因此應立即到急症室尋求治療。第三，假如在含服「脷底丸」中途痛楚已消除，病人可將剩下未溶解的藥丸吐出或吞下。另外，部分病人在含服「脷底丸」時舌頭有機會出現灼熱感，這只表示藥物沒有失效，所以不用過分擔心，並應繼續使用。

由於此藥是急救的藥物，所以病人應隨身攜帶，但由於「脷底丸」容易受熱力及光線影響以致藥效揮發，所以不應放於貼近身體的地方如口袋，而應放置於背包或手提包等，以免體溫加速藥力揮發。

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