伽瑪刀治療腦腫瘤 減少後遺症

【本報訊】腦部結構複雜，若出現腫瘤需要接受治療，惟進行治療期間可能傷及其他腦細胞引起後遺症的風險。本港有醫院利用伽瑪刀技術治療腦瘤，院方表示，與傳統電療相比，伽瑪刀技術可減少治療後遺症，且能騰出傳統儀器治療其他病人。

全電子平台 毋須人手干預 隨着科技不斷進步，近年腦腫瘤治療有新突破，伽瑪刀是一部立體定位電療儀器，可用於治療腦轉移瘤、良性或惡性腦腫瘤、血管畸形及某些功能性疾病，而新一代伽瑪刀為無創治療，並採用全電子平台，毋須醫護人手干預，過程非常簡單及安全，其放射精準度為0.3毫米以下，其他正常腦細胞只會受到最輕微輻射影響，即使患者接受多次治療，仍可避免因輻射創傷引致各種後遺症。

嘉諾撒醫院腦科中心醫務總監何定國表示，伽瑪刀只針對腦癌治療，技術更專一及精細，形容是治療腦癌的「金標準」，而且能騰出傳統電療儀器治療其他癌症病人，加快治療流程。

嘉諾撒醫院是全港唯一一間醫院利用伽瑪刀技術治療腦癌，何定國表示，該院腦科中心近期與公立醫院專科會面，有醫院計劃引入伽瑪刀技術，又指為令更多病人受惠，中心設立伽瑪刀慈善基金，會加快處理申請，資助有經濟困難的患者接受治療。