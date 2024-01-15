3層應急機制本月結束 料按情況考慮延長

【本報訊】為協助學校及早識別有較高自殺風險學生，以盡快提供適切支援，政府在全港中學推行「3層應急機制」。新任精神健康諮詢委員會主席林正財指出，學界認為目前學童的精神健康狀況問題已經穩定下來，而3層應急機制將於本月結束，相信當局會視乎情況考慮是否延長。

林正財昨出席電視節目時指出，經分析過近期的慘劇，發現有關學童其實本身沒有精神問題，亦沒有學習困難，只是一時做了錯誤決定，他指有關個案全部都可以預防，未來要重新做好這方面的基建工作。

他指更重要是要結合3層機制，做好預防、識別和轉介工作，並要透過專業精神健康人員在校提供支援，以及考慮將求助熱線恒常化，應付緊急個案。他又認為部分學童放學後仍然要做3小時功課，令他們的休息、運動及建立健康家庭關係的機會減少，指就算課時緊凑，學校要追趕成績，都要預留空間讓學生運動及休息，又要建立對精神健康的認識，包括精神健康急救。

林正財：建快樂校園更重要 被問到「應急機制」會否延長時，他指最重要的是改善校園，在預防及處理學童精神健康問題的工作，建造「快樂校園」，給予學童更多空間。他續稱，無論3層應急機制稱謂日後如何，概念亦是正確的，在預防上有3層，辨識有精神健康需要的學童，轉介上又有3層，未來要思考如何結合這兩方面的3層機制。