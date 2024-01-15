家長影子女相上傳 逾七成學童不情願

討厭 憤怒 情緒受困 機構籲保護私隱 現時社交媒體盛行，不少家長會在社交平台上，上載與子女的日常生活點滴，除了可與親朋戚友分享，還可以當作生活記錄。但有機構調查發現，超過八成受訪家長會在網絡上分享子女資訊，當中近三成家長在分享前不會詢問子女意願；而超過七成受訪學童，不願意父母在網絡上分享自身資訊，有近三成受訪兒童對此感到討厭，更有近四成兒童對父母不重視其個人私隱的行為感到憤怒。有關機構表示，家長雖願意保護子女私隱，但在行為上卻做不到；呼籲家長在分享子女資訊時，例如相片要去除子女的臉部或其他隱私特徵，並需隱藏學校或家庭地址等關鍵資料。

香港中華基督教青年會在去年9月至11月，以問卷形式訪問了793名中小學生家長以及1,094名中小學生。該會的業務發展主任楊智顯表示，家長雖普遍同意網上分享生活日常，會影響子女的私隱，並願意為保護子女私隱改變，但亦有不少家長在行為上不能保障到子女私隱。結果發現，受訪學童中近一半表示，知道父母會在網上分享自己日常生活，受訪學童認為在發布之前要徵詢自己意見，有超過七成受訪學童，不願父母在網上分享自己資訊。

應去除臉部特徵 隱藏家校地址 楊智顯還表示，根據調查統計發現，高收入家庭會更關注子女私隱，摩擦會較少。而中學或以下學歷的家長，會因為資訊分享的便捷，與子女進行溝通也更容易爆發衝突。

該會的協調幹事施文欣表示，理解家長對孩子的成就感到自豪，而希望能與他人分享喜悅，但過分分享子女成長，可能會對子女造成困擾。如果子女不願意將自己資訊公開分享，父母必須將資訊刪除。施文欣還表示，逾四成的兒童會對這種行為感到憤怒，父母這種不顧及子女私隱的行為，或會令子女對父母感到不信任。學生吳承泰表示，不希望父母將自己的「糗事」分享，只希望父母將自己獲獎或是其他正面事迹分享。

助理個人資料私隱專員吳穎軒表示，父母當下分享的資訊，可能會對子女日後的工作生活造成影響，甚或會被不法分子利用。中華基督教青年會呼籲，家長如要分享子女資訊，須盡可能保護子女隱私，例如相片去除子女的臉部或其他隱私特徵，以及隱藏學校或家庭地址等關鍵資料。