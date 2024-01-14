強詞有理：美再陷泥沼

美國發動對外戰爭，往往拉着盟友一起上，一來壯膽，二來分擔費用。攻打阿富汗和伊拉克如是，這次空襲也門也不例外，只是為了對付也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）這種非正規軍事組織，美國也要拉英國來壯膽，未免太沒有底氣了。

美英聯手對付胡塞武裝，正是典型的以大欺小、恃強凌弱，勝負當然沒有懸念。但問題是，單憑空襲解決不了任何問題，除非美英派出地面部隊進入也門，他們敢嗎？美軍倉皇撤出阿富汗的狼狽場景歷歷在目，豈敢再陷入另一個泥沼。

這些年美國一直在部署撤出中東，以便集中力量對付中國，沒想到突然爆發以巴戰爭，而且愈演愈烈，以致蔓延至紅海，過去沒有太多人留意的胡塞武裝竟成為主角，在全世界面前大出風頭，令美國進退兩難。面對胡塞武裝不停襲擾，如果美國繼續扮鴕鳥，未免太沒面子，但又不想或者說不敢全面介入戰爭，於是只好以空襲也門來挽回面子。美軍航母駐在中東，執行空襲任務比較簡單，英國戰機就不輕鬆了，需要長途奔襲，途中還要加油，扔幾個導彈就要花費不少血本，可見這年頭充當美國附庸實在不容易。

胡塞武裝領導人聲言，美英任何一次襲擊都會得到胡塞武裝的回應，未來的反擊將更加猛烈。這也許有點自我壯膽的味道，但經過美英此次空襲，紅海衝突進一步升級已是無可避免的事。美國最擔心的就是以巴戰爭曠日持久，不僅將自己拖入泥沼，而且演變成整個阿拉伯世界與美西方的衝突。很不幸，最近的局勢似乎正朝着這個方向發展，難怪華府焦慮不安。國務卿布林肯3個月內4訪中東，無非想遏止以巴戰爭繼續蔓延，說服阿拉伯世界不要捲入，結果顯然又是一無所獲。美國自己嚴重偏袒以色列，如今又直接攻擊也門，叫阿拉伯世界如何信服？

空襲也門容易，收拾殘局困難。胡塞武裝雖然被稱為叛軍，更被美國列為恐怖組織，但是經過多年內戰的歷練，已成為一支不可忽視的軍事力量，而且背後有伊朗支持，要錢有錢，要武器有武器，豈是美英一、兩次空襲就能夠擺平。正如有人指出，美國打擊胡塞武裝是為了挽回面子、保住霸權，結果恰恰相反，此次空襲反而暴露美國霸權外強中乾的本質。這就叫自作自受，美國到處惹火生事，終將引火燒身。