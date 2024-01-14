龍吟虎嘯：百年變局的四個戰場

當今所見，百年大變局的形態是變亂交織，和平發展被戰爭打破。西半球正在打兩場仗——俄烏之戰、巴以之戰；東半球正在醞釀兩場仗——朝鮮半島之戰和台海之戰（南海、東海也會被拖進去）。西半球的戰事和東半球醞釀的戰事，共同點是這4場戰爭都不是普通的戰爭，而是當今世界最強大的國家和政軍體系生死博弈的戰爭。這4個戰場或準戰場最大的發起者和黑手是美國，俄羅斯、中國、阿拉伯世界及伊斯蘭教國家可說是被迫反抗、反擊。

過去100年，美國通過戰爭，運用強勢的政治、經濟、軍事、科技、外交、思想文化、意識形態，建構了最符合美國利益的「國際秩序」、「國際規則」，建構了自己的霸權，唯我獨尊，號令天下，順之者昌，逆之者亡。然而，新興國家、新興力量的冒起是事物發展的規律，美國的霸權壓制不住；發展至今，這4個戰場或準戰場的形成出現，美國是根源。

目前，西半球的兩場戰爭正在打，新年伊始且在擴大。本來，打了快兩年的俄烏之戰，已有烏克蘭「頂唔順」，美國及西方自顧不暇，大幅減少援助，再難打下去之勢；忽然，烏克蘭總統澤連斯基垂死掙扎，拚盡餘力再作進擊，讓美西方認為烏克蘭還有能力再戰，從而繼續支援烏克蘭打到底。巴以之戰則愈打愈烈，紅海護航問題出現，戰事擴大，美英西方捲入戰爭其勢已成。俄烏之戰、巴以之戰、紅海護航，對美歐中東亞洲大國博弈的利益勾連甚廣甚深，聯成一體，成為「一籃子交易」，一旦爭鬥糾纏，甚難解決。

東半球的兩個準戰場則處在火藥桶隨時點燃狀況。朝鮮半島的核問題，北韓與美日韓的長期積怨和敵視對方，要發動戰爭，滅掉自己的疑心，令目前局勢極為緊張，雙方都在高叫「先下手為強」，要「先發制人」。至於台灣問題，美國支持「台獨」和大陸開戰的軍事動作相當放肆，愈來愈無視大陸的警告，甚至不相信大陸會「武統」。