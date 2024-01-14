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院舍老婦自裁 水果刀插腹
事主送院救治。（張開裕攝）
【本報訊】昨日中午，將軍澳寶林邨寶勤樓一院舍，一名姓陳（83歲）老婦在房間以利器自裁，她腹部受傷流血。有院舍職員發現後，慌忙報案求助。
送院後回復清醒
人員接報到場，發現陳婦腹部有一把約15厘米長的水果刀，她昏迷被送院救治，其後回復清醒。執法人員在場未有檢獲遺書，事件原因有待進一步調查。
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