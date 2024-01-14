孟加拉抵港貨櫃 檢瀕危山瑞裙邊

市值500萬 拘收貨公司董事 香港海關人員於上周四（11日）根據風險評估，檢查一個由孟加拉抵港、報稱載有海味的貨櫃，在打開貨櫃後，發現有數十包疑屬瀕危物種的山瑞裙邊。人員經點算後，證實該批山瑞裙邊共重約1,400公斤，市值約500萬元。經跟進調查後，翌日拘捕一名收貨公司的六旬男董事，正追查該批山瑞裙邊的去向。

上周四，海關人員透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從孟加拉抵港、報稱載有海味的貨櫃。人員打開貨櫃後，卻未發現有傳統海味，相反卻發現有數十包以尼龍袋及紙箱包裝的懷疑山瑞裙邊。由於山瑞屬瀕危物種，海關不排除有人走私入口售賣圖利。人員經過一日跟進調查後，於前日拘捕一名懷疑涉案的63歲收貨公司男董事，他其後獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除稍後有更多人被捕。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。

體形比水魚大 營養價值極高 山瑞全名山瑞鱉，屬於龜鱉目，生活於河流、山澗、溪流等潮濕地方，也會到岸邊和草地覓食，外形與水魚相似，但體形卻比水魚大得多，身價亦較水魚高一截。山瑞裙是一款罕有食材，山瑞蘊含豐富膠原蛋白，營養價值極高，根據《本草綱目》記載，山瑞肉有滋陰補腎、健脾益胃、強身補血、清熱美顏等功效，當中又以裙邊最爽滑有益，對婦女白帶過多及老人家夜尿頻密、及腰痠背痛有針對性的功效。