搗石屋毒倉 檢可卡因值3100萬

藏飲管 綠色膠紙包裹扮樹枝掩飾 販毒集團為逃避追查，把毒品收藏飲管內，並以綠色膠紙包裹偽裝成「樹枝」掩人耳目。執法人員早前根據情報，經分析及追查後，於上周四（11日）在屯門小坑村一石屋，搗破一個由黑幫操控的毒品儲存倉，檢獲重逾30公斤的懷疑可卡因，市值約3,100萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，拘捕4名無業青年。據悉，部分疑犯被人以微薄酬勞引誘參與毒品勾當，人員正追查毒品來源，不排除有更多人被捕。

執法人員經情報分析及深入調查，鎖定屯門小坑村一間石屋，相信被本地黑幫利用作毒品儲存倉、分拆和包裝中心。人員於上周四傍晚約6時，掩至該目標村屋外埋伏，其後截查一名離開石屋的姓李（21歲）男子、以及一輛相信是接應的私家車。人員在李男手持的紅白藍袋內，搜出11包、約重14.6公斤的懷疑可卡因。隨後，人員把李男及私家車上另外兩名分別姓郭（23歲）及姓黃（22歲）男子，押返該目標村屋搜查。

4無業青年涉販毒被捕 人員在村屋內再檢獲約15.6公斤懷疑可卡因，以及一批包裝工具，經點算後，證實涉案的懷疑可卡因共重約30.2公斤，市值約3,100萬元。李男及村屋內另一名姓羅（20歲）男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕，郭男及黃男則涉嫌「串謀販運危險藥物」被捕。4人俱報稱無業，俱已被扣留調查。

人員指涉案毒品藏於飲管內，並以綠色膠紙包着，偽裝為植物掩人耳目及逃避追查，該販毒集團會共同使用一部接應私家車運送毒品。據悉，部分疑犯相信被人以微薄酬勞，引誘參與處理毒品。人員正進一步調查案件，不排除有更多人被捕。販賣危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。