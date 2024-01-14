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翠竹花園保安更亭遭淋白油
保安更亭被淋潑白色油漆。（陳俊華攝）
【本報訊】昨日清晨近6時，黃大仙翠竹街8號翠竹花園一個保安更亭被淋潑白色油漆，有保安員發現後，隨即報案求助。
列刑毀跟進
執法人員接報到場了解，並取走附近閉路電視錄影片段了解案發經過，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。
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