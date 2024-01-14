東呼即應：港景點 貴 悶 冇人吼 旅客拒過夜急腳走

寧走難式一日遊 東呼即應籲反省因由 香港表面繁華璀璨，但旅遊吸引力已大不如前。如剛過去的除夕煙花匯演，吸引數以十萬市民及旅客聚集維港兩岸觀賞，人頭湧湧，好不熱鬧，可是煙花匯演完畢，大批內地旅客隨即北上歸家，結果不少人淪為「等車難民」，在軒尼詩道對開的通宵跨境巴士站，以及港鐵上水站近彩園路一帶都出現候車人龍；更有人索性到附近茶餐廳聚集，場面恍如「走難」。儘管事後各界提出不少建議，包括探討在大時大節或煙花匯演後，實施24小時通關、提供鐵路通宵服務等，然而《東呼即應》覺得更深層次的問題是，明明元旦日是內地假期，為何旅客看完煙花不順便多住一晚，反而寧願「睡大街」也要盡早離港？

酒店房貴 的士開天索價 雖然旅遊業被列為香港經濟4大支柱產業之一，不過香港早就由「好客之都」，淪落為「趕客之都」了。有議員指香港單是酒店房價過高，猶如殺雞取卵，已經足夠嚇走旅客；還有的士開天索價，竟敢收取500元一位去皇崗口岸！另一方面，香港景點十年如一日，不是主題公園便是星光大道，正如有市民指出，香港有的東西內地也有，還比香港豐富，酒店也便宜，自然不必在香港逗留太長時間。

與其想辦法送客，不如研究如何留客。鑑於大年初二的煙花匯演將至，香港旅遊促進會總幹事崔定邦相信當局會吸取經驗，在跨境巴士安排，以至口岸過境時間都會有所準備，應該可以處理得更好，以免再發生除夕事件。又指旅客量是需要繼續增加，業界覺得需要和內地討論，可否盡快恢復深圳一簽多行，以及把一簽多行的安排，擴展到大灣區內其他城市。

十年如一日 欠留港誘因 之不過，本港旅遊業要做到旺丁又旺財，單是接待即日來回的旅客是不夠的，看完煙花便走，旅遊收益也好像燒煙花一樣，一眨眼便沒有了。議員江玉歡表示看遊客數字，當中很多是即日來回的，旅客會否留港消費多一晚，主要是看翌日有沒有吸引他們的活動。其實在去年3月恢復通關後，香港都面對旅客不願留港過夜的問題，並不是今次放煙花才遇到。到底活動種類能否吸引遊客開心熱情地消費？她覺得這個問題在過去數個月，都沒有明顯的改善。

不少內地旅客寧願淪為「等車難民」，也不願在港租房留宿一晚。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇