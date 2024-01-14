港去歲有紀錄第二暖 天文台料今年或更熱

【本報訊】去年是全球最熱的一年，天文台昨日表示，今年本港天氣會受到厄爾尼諾現象影響，或會較去年更熱。而本港入冬之後氣溫亦持續溫暖，但周末預料有一道冷鋒橫過華南，下周日（21日）氣溫或顯著轉涼，22日最低氣溫更只有攝氏15度。

天文台早前曾指，一次厄爾尼諾事件在2023年8月形成，並持續至年底，而本港天氣今年會持續受該現象影響。至於去年的天氣，天文台指去年全年十二個月都較正常溫暖，單以本港計，去年是有紀錄以來其中一個第二暖的一年，全年平均氣溫達24.5度，較1991-2020年正常值高了1度；去年的全年平均最低氣溫為攝氏22.6度，平均最高氣溫攝氏27.2度，亦分別為自1884年有紀錄以來其中一個最高及其中一個第二高。夏季（6月至8月）的平均氣溫更高達攝氏29.7度，是有紀錄以來最高。