研究團隊成功復育33種傳統稻米

【本報訊】香港農業項目「大地予我」團隊，5年前從國際種子銀行找回上世紀於本港種植的33個傳統稻米品種，並申請回港復育，彌補本地缺乏的稻米資料。研究團隊昨表示，成功復育所有品種，並發現港人耳熟能詳、但已失傳多年的「絲苗」出現變異品種，口感接近現代米。

團隊從菲律賓國際稻米研究所和美國種子庫取得33個本地稻米品種，包括絲苗、老鼠牙、花腰仔、金包銀等，並在大埔林村龍丫排一個重新開發、曾丟荒數十年的米田多次繁殖和培育。「種植香港」農場經理袁易天表示，33個品種皆全部成功復育，認為它們仍適合於本港種植，但目前試驗的米田氣候條件較差，相信若於元朗等較佳地方種植，表現或會更好。

稱歡迎農民索取種子 研究團隊還發現，其中一個復育品種「絲苗」的後代出現了突變，2021年早茬米粒變大，穀殼變白、同年晚茬發現特遲開花的植株、翌年晚茬發現矮化植株。團隊指，變異絲苗的植株較矮、分蘖多，比傳統品種倒伏機會大減，米粒口感則接近現代米。團隊指，為了讓傳統稻米品種的種子繼續保留，歡迎農民向他們索取種子。計劃經理方韻芝表示，在工作中發現關於本地稻米的歷史記載並不多，但她相信只要人們繼續留種，稻米的歷史也將有機會繁衍及壯大。