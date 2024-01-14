管浩鳴冀台新領導人准陳同佳自首

【本報訊】2018年在台灣涉殺死女友潘曉穎的疑犯陳同佳，在民進黨蔡英文政府主政期間，未能順利到台灣自首，期間更引發反對修訂《逃犯條例》風波。而隨台灣大選由同樣是民進黨的賴清德勝出，協助陳同佳的議員管浩鳴表示，期望台灣地區新的領導人能本着人道主義立場，同意陳同佳回台灣自首，讓陳同佳得到公平審訊和改過自新的機會。

曾稱大選後或有新進展 陳同佳涉嫌在2018年2月於台灣殺害女友潘曉穎，之後拿走潘的財物包括提款卡，並在潘的銀行帳戶提款。陳回港後被控4項洗黑錢罪名，2019年4月被判囚29個月，後因為服刑期間行為良好而減刑，計及已拘押13個月，2019年10月23日獲釋，曾公開承諾願意赴台自首，惟港、台政府多番角力，至今未成行。陳同佳2021年離開警方提供的安全屋後，一直居於偏遠地區的深山。

去年10月，管浩鳴透露，陳同佳心情「肯定不會好」，只能一直等候赴台自首消息，平日以上網、打機打發時間，「但某程度唔係大家想像中咁自由」，因無了期等待非常煎熬。他當時又提到，相信要待台灣大選過後，事件才有機會有新進展。不過，隨選舉結果出爐，由同樣是民進黨的賴清德勝出，陳同佳能否赴台自首仍是未知之數。