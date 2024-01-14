團體赴英領館示威 斥首相妄議黎智英案
【本報訊】有政治團體昨到英國駐港總領事館抗議，強烈譴責英國首相辛偉誠指壹傳媒黎智英案件是英國政府首要處理事項，公然企圖干預香港司法制度。
指圖干預港司法
議員陳穎欣連同區議員等人昨前往英國駐港總領事館抗議，手持「強烈譴責英國首相妄議黎智英案，嚴重干預香港司法制度」的橫額，高呼口號，要求有關人士停止干預香港司法制度的卑劣行徑。陳表示，黎智英案是嚴格按照《港區國安法》的規定進行相關法律程序，辛偉誠詭辯黎智英是「言論自由的捍衞者」，又發聲明要求釋放黎智英、要求廢除國安法及撤銷相關檢控，英國是徹頭徹尾的雙重標準，公然挑戰本港的司法制度，敦促英國首相立即停止有關行為。
陳穎欣又指，辛偉誠訛稱國安法違反《中英聯合聲明》，事實上《中英聯合聲明》作為一份歷史文件，不具有任何現實意義，英方對回歸後的香港沒有任何權利。又指即使在《中英聯合聲明》裏也沒有一條規定，中國及中國香港不可以維護國家安全，敦促英方停止炒作案件，停止抹黑中國。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：