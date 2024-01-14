團體赴英領館示威 斥首相妄議黎智英案

指圖干預港司法

議員陳穎欣連同區議員等人昨前往英國駐港總領事館抗議，手持「強烈譴責英國首相妄議黎智英案，嚴重干預香港司法制度」的橫額，高呼口號，要求有關人士停止干預香港司法制度的卑劣行徑。陳表示，黎智英案是嚴格按照《港區國安法》的規定進行相關法律程序，辛偉誠詭辯黎智英是「言論自由的捍衞者」，又發聲明要求釋放黎智英、要求廢除國安法及撤銷相關檢控，英國是徹頭徹尾的雙重標準，公然挑戰本港的司法制度，敦促英國首相立即停止有關行為。