韓官員師生團訪港 交流保育黑臉琵鷺

【本報訊】香港與仁川雖然相距兩千多公里，但兩地在保育黑臉琵鷺方面有密切關係。南韓仁川廣域市政府率領環境局、自由經濟區、生態保育機構，以及東亞-澳大利西亞遷飛區夥伴關係秘書處代表、中學老師同學生等一行37人代表團到訪香港，與漁護署交流「姊妹遷飛區保護地」的保育經驗，以推動保育濕地及遷徙水鳥的合作，及提升專業技能與經驗。

黑臉琵鷺是一種候鳥，仁川的松島潮灘是重要繁殖地之一，而到了冬季黑臉琵鷺會南遷到越冬地，其中就包括台灣與香港的米埔內后海灣。漁護署與南韓仁川廣域市政府環境局早於2019年已簽署保育遷徙水鳥合作備忘錄，令米埔內后海灣與松島成為「東亞澳大利西亞遷飛區夥伴關係保護地網絡計劃」入面的「姊妹遷飛區保護地」。

考察米埔等地 仁川代表團一行人亦參加了世界自然基金會香港分會舉辦的濕地管理培訓，到米埔自然護理區、香港濕地公園、魚塘生態保育計劃下的魚塘、賽馬會滙豐世界自然（香港）基金會海下灣海洋生物中心，以及嘉道理農場暨植物園考察。過去4年，兩地攜手舉辦了3屆黑臉琵鷺保育論壇，香港濕地公園與仁川學生亦進行了網上交流活動。