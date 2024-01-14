暴雨塌山泥仍待清理 耀興道未解封
【本報訊】筲箕灣耀東邨耀興道對開柏架山早前受暴雨影響下，出現嚴重山泥傾瀉，倒塌的大石及山泥導致耀興道久久未解封，令附近的市民大感不滿，議員梁熙指現階段人員開始清理碎石，冀農曆新年前可開通其中一條行車線，方便市民出入。
本港去年9月經歷五百年一遇的暴雨，筲箕灣耀東邨一幅天然山坡塌下大量山泥，耀興道至今未解封。多條巴士、小巴專線改道，附近耀東邨居民出入極不方便，梁熙早前就指，相關工程今年6月才完工，批評進度緩慢，建議短期在繁忙時段加設臨時巴士或小巴方便居民出入，長遠則應盡快根治當區渠務及斜坡問題。
促農曆新年前能部分開通
不過梁表示，最新工程已進入另一個階段，工程人員會開始清理斜坡上的碎石，同時以化學物料將大石變成碎粒運走，之後就會進入噴漿鞏固斜坡的程序。未來會與政府部門繼續保持密切溝通，希望在確保耀興道安全的同時，爭取在農曆新年前可以開通耀興道其中一條行車線，方便居民、特別是長者、行動不便的人士出行。
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