暴雨塌山泥仍待清理 耀興道未解封

【本報訊】筲箕灣耀東邨耀興道對開柏架山早前受暴雨影響下，出現嚴重山泥傾瀉，倒塌的大石及山泥導致耀興道久久未解封，令附近的市民大感不滿，議員梁熙指現階段人員開始清理碎石，冀農曆新年前可開通其中一條行車線，方便市民出入。

促農曆新年前能部分開通

不過梁表示，最新工程已進入另一個階段，工程人員會開始清理斜坡上的碎石，同時以化學物料將大石變成碎粒運走，之後就會進入噴漿鞏固斜坡的程序。未來會與政府部門繼續保持密切溝通，希望在確保耀興道安全的同時，爭取在農曆新年前可以開通耀興道其中一條行車線，方便居民、特別是長者、行動不便的人士出行。