颱風蹂躪行山徑 事隔數月未修整

城門水塘受歡迎 泥濘塌樹殺風景 去年9月初，10號風球「蘇拉」吹襲香港，所造成的破壞有部分至今仍未徹底修復。港人的郊遊勝地城門水塘，就有一段損毀的行山徑未復舊觀，議員黃國曾去信漁護署反映有關情況，然而工程進度緩慢，事隔4個月仍留有一堆堆泥頭、帆布與圍欄，妨礙救援車輛通過。漁護署則解釋，因颱風引發兩處大型路陷導致重型工程車輛無法前往其他地點施工，惟路陷地點已於上月底重新開放，會盡快修復郊野公園的損壞設施。

去年10月中，黃國應街坊的投訴，前往城門水塘視察，發現颱風「蘇拉」雖已遠去逾一個半月，但城門水塘的行山徑仍一片狼藉，滿地碎石和泥濘，許多塌樹未曾清走，原本拉起的示警膠帶亦已損毀。其後黃國再次踏足該地，見修復和清理的進度並不理想，於是致函漁護署反映問題，而對方亦承諾跟進，盡快修復破損地方、清理沙石和枯枝，並在受影響區域旁劃出風險較低的臨時通道供使用。上周日（7日），黃國舊地重臨，目睹損壞的行山徑路段雖有所清理和執拾，可是修復工程「半桶水」，路面一堆堆泥頭以圍欄圍起，有待鞏固的斜坡以帆布遮蓋，塌樹枯枝則靠在一旁，可謂大殺風景。

救援車輛難行 危害遊人 就行山徑修復工程緩慢的現象，本報向漁護署查詢，所得回覆是受到去年的颱風「蘇拉」及黑色暴雨影響，郊野公園有多處山徑設施嚴重受損。城門郊野公園是其中一個受影響較嚴重的地點，除了塌樹及山泥傾瀉，環塘林道更因水土流失而出現兩處大型路陷，阻礙重型工程車輛前往其他山泥傾瀉地點施工。而有關路陷地點經優先修復後，已於去年12月底重新開放，並隨即安排重型車輛及機器陸續修復其他山泥傾瀉地點，包括清理路面的障礙物以及安排斜坡鞏固工程。署方會盡快修復郊野公園的山徑設施，減少對遊人造成不便。

因大型路陷導致重型工程車輛無法開往維修地點，去年10月底黃國亦收到署方同樣的解釋，指優先修復路陷，預算下個月可重新通車。黃國指維修的行山徑路段稱不上大型工程，既然路陷地點已經修復，只要安排幾轉泥頭車就可以清理大部分泥頭，何必留下「手尾」呢？況且泥頭佔了不少路面，妨礙救援車輛通過。黃國強調城門水塘是熱門的行山地點，應確保沿路暢通和安全，保障市民和遊客，促請署方認真處理，早日完成行山徑修復，無謂一拖再拖。記者徐家浩