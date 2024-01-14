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油尖反違泊 發逾千告票

行動中拖走多架違泊車輛。 行動中拖走多架違泊車輛。
行動中拖走多架違泊車輛。
【本報訊】油尖區執法部門於上周五進行代號「動天」行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，人員共發出1,096張定額罰款通知書及拖走12輛對交通造成嚴重阻塞的車輛，行動將持續進行。
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