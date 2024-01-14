提升電子服務 車主續牌免實體文件

【本報訊】現時運輸署提供各種牌照服務，屬本港市民最廣泛使用的公共服務之一。運輸及物流局局長林世雄昨表示，今年起運輸署將進一步提升電子牌照服務，當中包括車主將毋須每年在續牌時再遞交實體驗車紙、保單及「牌簿」，亦毋須更換貼在車頭的「行車證」。該署正着手修改法例，預計今年開始可進一步減省車主的續牌手續。

由2013年至2022的10年間，本港不包括政府車輛的登記車輛數目，由約74萬輛增至約92萬輛；同期持有正式駕駛執照的人數亦由接近200萬人，升至235萬人，若要使用運輸署的牌照服務少不免大排長龍。林世雄表示，自從「智方便」在2020年底推出，運輸署已有22項網上服務，方便市民不用到場親身排隊辦領。運輸署又會推出網上免費查詢平台，讓車主查閱車輛牌照屆滿日期，在牌照屆滿前，該署透過車主提供的電子聯絡方式，向車主發出續牌提示。

毋須更換紙本行車證 林世雄又指出，運輸署正修改法例，料由今年起會進一步減省車主的續牌手續，新安排包括車主在每年繳付牌費後，毋須再更換俗稱「行車證」的紙本牌照；續牌時，車主亦毋須再出示俗稱「驗車紙」的《車輛宜於道路上使用證明書》；車主毋須出示俗稱「牌簿」的車輛登記文件等。運輸署今年內亦會在4個牌照事務處的駕駛執照相關服務採用派籌輪候系統；以及推出網上車輛登記號碼拍賣平台，減省使用者要親身到牌照事務處，以及處理文件的時間。