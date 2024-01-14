港口貨櫃吞吐量降 勢跌出全球10大榜

原冀疫後復常 海運業嘆經歷迷惘一年 本港海運行業近年備受挑戰，業界擔心香港港口跌出全球吞吐量十大港口排名榜外，甚或已成定局。香港付貨人委員會主席林宣武昨日表示，截至去年11月為止，香港港口貨櫃吞吐量比前年同期下跌了13%，他形容去年是「迷惘的一年」，原希望疫後快速復常，但面對全球經濟疲弱、利息高企等問題，前景複雜不明朗。他指，本港有不少問題影響競爭力，現時海運形勢嚴峻，希望港府增撥資源渡過難關。

林宣武昨日出席電台節目時表示，本港海運表現不如人意，因應產業調整、轉移、本地操作成本較高和鄰近港口的競爭，加上去年面對通脹加劇、供應鏈調整、地緣政治緊張、局部戰爭爆發、重要經濟體政府大選在即、ESG新規例實施等等，業界前景不明朗。林宣武又點出影響本港海運行業競爭的幾個重大問題，包括土地短缺、人手不足、經濟結構單一，以及產業亟待更新等。

促增撥資源 強化海運港口局 林指出，隨着機場三跑計劃落成使用，航空運力逐漸恢復，香港國際機場在去年仍佔全球貨運量最高機場的首位，相信在今年亦能全面回復至疫情前水平。不過，與空運相比，本港海運表現到去年11月為止，港口貨櫃吞吐量比去年同期下跌了13%，雖然下跌之勢在最後兩個月有所放緩，但香港港口跌出全球吞吐量十大港口排名榜外，可能已成定局。

港府在去年年底發表了「現代物流發展行動綱領」，林對港府提出的發展方向表示認同，但強調港府必須增撥資源，強化海運港口局，形容現時形勢險峻，必須加大資源和力度推展。

他希望港府能有政策和措施，幫助港企加大參與電商貿易，相信有助香港建設為現代物流樞紐；又建議港府和業界也不能放棄維持香港的貨量，因為沒有足夠的貨量和業務支撐，專業服務的基礎並不穩固；同時促港府開拓新市場，除了繼續經營傳統的歐美市場外，內地及其他新興市場亦可能是未來增長的重點。