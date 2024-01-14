醫健：伶牙俐齒：中年好牙齒

「當期塞雨乾，宿昔齒疾瘳。」杜甫寫下這首唐詩《寄贊上人》的時候，當時48歲的他除了年老力衰（按當時的標準）腿痠無力，更飽受牙痛「齒疾」之苦。古人在牙痛的時候除了強忍和使用中草藥止痛之外，基本上別無他法。可惜他無法穿越時空，今天我們視作基本牙科治療的日常，對千年以前的古人是超乎想像。對於這年齡組別的病人，假如屬於無可救治的爛牙，一般都可以在非常安全和低風險的情況下進行拔牙治療。

那麼拔牙之後而需要填補空間，製作假牙是否唯一命運？這個不能一概而論，有的是做牙橋或者種植牙，也有的是活動假牙的選擇，某些特別案例，甚至可以透過牙齒矯正，透過正確的生物力學，帶動剝牙空間前後的牙齒移動，直至將這空間完全封閉起來，免除製作假牙的需要！

聽過許多病人有相同的疑惑，中老年人還能接受箍牙治療嗎？這是個非常好的問題，醫學界也一直致力研究，為成年病患者設計出更理想的牙齒矯正系統，和長遠的追蹤研究。當中的核心問題，就是「時間」和「金錢」的較量。

一般來說，牙齒矯正相對於種植牙或牙橋之類的假牙治療來得漫長，收費一般亦較高；假牙相對於天然的牙齒，彼此壽命和耐用程度，哪一個較高？我的餘生vs假牙，誰更長命？事實上，更多年長病人的情況並非為了填補前半生拔牙後的空間，是為了令擁擠不堪的牙齒排列改良，減少蛀牙和牙周病形成的風險，預防勝於治療。

「安德廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。」杜甫晚年的時候寫了這首傳誦千古的《茅屋為秋風所破歌》，風燭殘年而志不能伸，人生仕途健康，都處於人生最低潮，可他心繫黃土地上水深火熱中的百姓，「牙痛咁聲」之時，依然希望大家都能安居，過更好的生活。

被貶官的垂垂老矣的尚能如此，至於尸位素餐趨炎附勢粉飾太平者，以古鑑今，情何以堪。不知道他的牙痛最後好了點沒有？要是他能穿越到今日香港，他肯定屬於壯年組，可以參加中年好聲音，可以夜繽紛，還可以找個牙醫跟一跟。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶