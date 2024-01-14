3歲童染甲流併發肺炎 情況嚴重

【本報訊】本港已踏入冬季流感季節，衞生防護中心昨日再公布一宗兒童感染流感、併發嚴重肺炎的個案，涉及一名3歲男童。醫務衞生局官員表示，新冠和流感感染季節預計2月尾至3月才完結，料這段高感染期持續至少10周，當局將在農曆新年期間增加普通科門診名額。

新春增普通科門診名額 醫衞局官員表示，市民過去幾年長時間戴口罩，對流感的預防和免疫力較低，預計情況會較嚴重，希望市民有所警覺和防備，但毋須恐慌。至於長假期間，很多私營門診未必會提供服務，醫院管理局將加強服務，增加普通科門診名額，若市民只有輕微病徵，例如流鼻水、喉嚨痛及咳嗽，可考慮服用止痛藥和退燒藥等成藥，避免使用急症室求醫。

另外，衞生防護中心昨日表示，一名過往健康良好的3歲男童1月9日在巴基斯坦開始發燒、咳嗽和嘔吐，翌日從巴基斯坦返港及往天水圍醫院急症室求醫，同日入住屯門醫院。他於1月11日因徵狀惡化，出現呼吸困難，被轉送到該院兒童深切治療部接受進一步診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人現時情況嚴重。中心正展開調查，初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內留於巴基斯坦，屬輸入個案。他的兩名家居接觸者現時出現病徵。