醫管局：急症倘僅輕微加價 求診數字難望向下

六成屬非緊急病人轉往普通科缺誘因 政府研究增加急症室收費、並擬引入按病人類別「可加可減」模式收費，醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，目前過半數急症室病人屬於次緊急或非緊急，會影響真正有需要的病人使用緊急醫療服務，而急症室收費若只「加少少」，無助減少求診人數。香港醫學會會長鄭志文相信加價最多涉及100、200元，對基層病人的壓力不大，認為劃一調升收費，可以減免前線醫護人員的分流壓力及相關爭拗。

高拔陞表示，現時急症室收費處於低水平，卻能提供涵蓋化驗和檢查等多項服務，病人根本沒有誘因轉向普通科門診診所求醫，談到加價到哪一水平，他指政府會考慮多項因素，但認為如果只是加多一點，並無助減少求診人數。衞生官員昨在另一場合亦指，現時第4及第5類非緊急病人佔整體急症室使用率約60%，單靠輪候時間來控制服務有很多弊處，例如令大量病人聚集在急症室，醫護人員同時亦要費心監察和照顧等候期間的病人，造成壓力。

當局不希望見到醫護救急扶危的專業變成處理普通病症，浪費其專業培訓，令急症室變成普通科門診，認為調整收費後，有助減少非緊急類別的病人數量，令醫護更集中處理第2（危急）及第3類（緊急）的病人，縮短其輪候時間。

醫學會：加百元對基層壓力細 鄭志文昨日出席一個活動亦指，急症室現時求診病人逾半都是第4、5類人士，原則上不屬於急症，甚至有人會覺得收費180元是「抵睇」，以至急症室壓力愈來愈大。他認為調升急症室診費有助減少非緊急病人求診的誘因，雖然不能徹底減少求診者，但若每日能夠減少幾百名求診者，已能大大減低前線醫護的負擔。

被問到急症室加價多少較恰當，鄭估計加價只涉及100、200元，按每年求診一至兩次計，應不會對基層病人造成大壓力。至於是否按類別收費，他則認同劃一加價是最簡單的處理方法，這樣不會增加前線人員額外負擔。

坊間有意見認為很多私人診所不會在晚上或假期時營業，而且收費高，政府會否推出更多配套、疏導公院壓力。衞生官員表示，政府將加強相關配套，譬如早前已推出的「基層醫療健康藍圖」及「慢病共治計劃」等，希望與私人市場協調，讓市民有更多基層醫療選擇。