機師人手荒 國泰縮培訓時數

【本報訊】國泰機師人手一直不足，招聘機師的進度根本趕不上運力恢復程度，引致頻頻取消航班。有外媒引述消息人士稱，國泰航空因機師短缺，影響運力恢復進度，擬將副機長參與機長培訓的所需飛行時數要求降低25%。據了解，該變動已獲得監管機構批准，並於去年11月生效。

客機上受訓僅1500小時 根據最新操作手冊，現時飛行員晉升相關職位前，須至少擁有3,000小時的飛行經驗及500個航班。現飛行時數要求調低後，申請人仍需要在客機累積1,500小時的飛行時數，並接受培訓，以及滿足其他要求。

國泰回覆承認事件，指有關修訂只是降低副機長參加機長培訓課程的要求，強調並非直接成為機長。國泰又指，新安排可令有足夠起降經驗的副機長，盡快參加機長培訓課程。

國泰由去年12月中至今接連取消航班，其解釋是為了要確保農曆新年期間航班可如常運作。但早前有機師協會就指問題的根源在於管理層在疫情期間大幅削減機師和機艙服務員，分別各有約1,000名機師被解僱或辭職，相當於減少了一半人手。有熟悉航空業人士則指，若國泰要全面回復客運運力至少需逾3,000名機師，惟目前僅2,000多名，且只有600多名屬高資歷的機長。