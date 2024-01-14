籲商戶檢視經營模式 吸引市民 遊客 留港消費

【本報訊】本港整體旅遊業恢復不錯，但一邊廂內地旅客出行模式改變，而另一邊廂港人北上消費趨勢短期內不會停止。旅發局總幹事程鼎一認為，本港商戶需思考如何能吸引市民和旅客留港消費，不過內地和香港各自有不同優勢，本港作為國際樞紐，相信能夠吸引更多旅客到港。

稱海外人士對港存誤解 程鼎一表示，雖現時有很多旅遊景點到訪人數已超越疫情前，但認為業界自己也要改進，並以「激活廟街」為例，雖然已令廟街人流增加，但仍有商戶反映沒有生意，建議商戶檢視經營模式。他又提到，旅發局在部分海外地區做宣傳時，更由於地緣政治因素受打壓，亦聽過有海外人士問在港親友本港是否安全，反映他們對本港存在誤解，若本港舉辦很多盛事自然可吸引他們到港。

問及是否有內地旅客因本港酒店房價貴而選擇不在港過夜，程鼎一表示，疫情前的2017至2018年度，過夜旅客數字約45%，今年第4季的數字仍保持50%，比疫情前有所增長，反映現時仍有很多過夜客；而部分內地旅客選擇不在港過夜，相信不是本港酒店房價貴不貴的問題，而是香港通關復常後各行各業都面對人手不足情況，招待能力受限，不少酒店房間開放率仍未達到百分之百，相信情況會慢慢改善。