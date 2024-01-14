旅發局：航空運力待優化 應着眼高質旅客

去年3400萬人次訪港 僅佔疫前55% 香港旅遊發展局公布去年訪港旅客情況，總幹事程鼎一表示，去年全年入境旅客有3,400萬人次，其中12月初步旅客數字近400萬人次，全年入境人次已回到疫情前的55%，單計12月則回復至疫情前的65%。本港整體旅遊業界恢復得不錯，本港航空運力正穩步上揚，非內地旅客恢復得比較理想，希望在航空運力和關口安排優化後，入境旅客數字增長勢頭可持續。他認為要追求更平衡數字，未來更不應只追求旅客人數，應着眼高質量旅客。

程鼎一昨日在電台節目表示，內地是最大的訪港旅客市場，去年全年約有2,700萬人次訪港，五一長假、暑假和十一長假訪港旅客數字都理想；而非內地旅客方面，以東南亞市場復甦速度最快，在去年第4季已回復至疫情前約九成，其中菲律賓和泰國的旅客量在去年12月已超過疫情前水平，分別恢復至116%及106%。

過夜旅客只得一半 至於按旅客種類分析，會議、展覽及獎勵旅遊的旅客量已回復至疫情前約70%，是復甦最快的客群，程認為在經濟較差時，大家都會希望通過香港，與內地和亞洲做更多生意。旅發局則指，去年整體訪港旅客中，過夜旅客佔一半，平均留港3.6晚，比例較疫情前高；以10分為滿分計算，旅發局進行的旅客滿意度調查亦顯示，過夜旅客的訪港滿意度高達8.7分，同樣高於疫情前水平。

稱要避免「過度旅遊」 程又指，今年預計入境旅客數字仍在研究中，認為若與2018年的6,500萬人次的高峰比較不切實際，因為當時最高峰每日有2萬至3萬人次的水貨客入境，令旅客體驗不好、消費價格亦貴，認為要追求更平衡數字，而未來更不應只追求旅客人數，應着眼於高質量旅客，但強調對低消費旅客亦會好好招待，避免如意大利、威尼斯等地區的過度旅遊情況出現。

今年農曆新年是本港通關後第一個最正常化的新年，本港慶祝農曆新年氣氛濃厚，程鼎一預計可吸引更多旅客訪港，旅發局公布復辦農曆新年花車巡遊後收到很多查詢，預計活動可吸引約15萬人次觀賞，由於內地和台灣都有放農曆年假，內地的春節假期亦比以往多一天，希望可吸引到更多內地、台灣以及東南亞旅客，在農曆新年到港旅遊。