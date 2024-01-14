強推北都明日大嶼燒公帑 資金不足 港府死撐有信心

【本報訊】本港有巨額財政赤字，政府仍堅持開展北部都會區和前稱「明日大嶼」的交椅洲人工島兩個大型項目，被質疑財政難負擔，更恐眼闊肚窄，令香港面臨更大管治問題。發展局局長甯漢豪昨日回應本港財政狀況時不以為然，認為北都項目現已進入工程階段，與交椅洲人工島項目本身步速不同，重申政府有決心推進兩個項目，相信只要規劃好就都能夠處理好。

稱項目步速不同能兼顧

甯漢豪表示，現時北都項目已進入工程階段，但交椅洲人工島則仍未開始，而且頭幾年均屬填海工程，屆時對於資金和人力需求均未達到最高峰，而兩個項目步速不同，相信仍可處理到。她又稱，本港肯定需要上述項目提供土地及產業發展，不應因現時經濟狀況而猶豫，因為兩個項目橫跨時間長，若做好部署便可解決資金問題。