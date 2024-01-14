土地總成交額 按年暴瀉53%

【本報訊】政府去年賣地6次流標，創下14年以來最差紀錄，庫房的賣地收入亦因此大減，土地總成交額低至僅134.4億元，按年大瀉約53.2%。頻頻流標令市場信心虛怯，尤其有流標土地是市區靚地及港鐵站上蓋項目，政府亦因此暫緩推售住宅及商業用地，以免對市場造成更大衝擊。

市區靚地港鐵站上蓋也流標 2023年土地市場堪稱全面崩圍，首宗流標個案在1月初出現，該幅赤柱環角道豪宅地皮雖收到4份標書，惟全數未達底價而收回。其後再有市區重建局觀塘市中心第4及5發展區商業項目，以及港鐵大嶼山小蠔灣物業發展第1期，亦於2月相繼流標，短短兩個月，政府官地與一鐵一局都有項目未能批出。

至去年8月，發展限制較多的荃灣油柑頭港人首次置業項目，只獲一家財團入標競投，最終亦流標收場，政府最後決定將地皮交由香港房屋協會發展。

東涌東新市鎮擴展區亦出師不利，該區首幅推出的第106B區住宅地，於10月獲5組財團投標，但標書金額均未達底價，於11月宣告收回。其後在同月截標的港鐵東涌東站第1期項目，更在事隔10年再次出現「零標書」慘況，兩幅同區住宅地短時間內連環流標。