地皮拆細出售 財赤難救

去年6宗流標 市道差謀變招 經濟吹淡風、樓市陷冰封，港府去年推售土地6次流標，財赤難救。政府繼今季不再推住宅地及商業地之後，發展局局長甯漢豪昨日又稱，計劃「變招」拆細地皮出售，以吸引發展商入標。政府變招賣地，圖增賣地收入改善庫房缺口，惟賣細地效用存疑。有議員認為政府過分樂觀，與發展商對市場前景看法落差太大，即使拆細地皮出售，願意落標的發展商多了，不代表出價能符合政府心意。他又批評現時賣地條款中有不少限制，令商界卻步。

將推北都多層工廈產業地皮 發展局早前公布新一季賣地計劃，今季破天荒沒有任何住宅土地供應，為2011年主動賣地以來近13年首見。全年度供應只有約11,530伙，較目標低逾一成，將為4個年度首次不達標。甯漢豪昨日表示，政府每一季都會決定不同賣地計劃，今季會推出北部都會區的多層工廈產業發展地皮，否認沒有賣地之說。

盲目聚焦過去 港府過分樂觀 對於去年多幅地皮流標收場，甯漢豪表示，雖然每年政府均會有賣地表，但賣地表的土地不一定會賣，而是代表「準備好可以賣」；而發展商除買地外，亦有其他建屋方式，例如重建等。以過去經驗來看，面對市況下滑，發展商大多會對細地皮有較大興趣，故政府或會將大幅地皮拆細，以及令賣地條款更加清晰，尤其一些新發展區域，例如東涌、古洞北粉嶺北等，想投地的人會希望清楚知道政府基建是何時會到位，故「能夠做的都會盡量做。」

議員謝偉銓坦言，港府對目前市場前景過分樂觀，明顯與發展商產生落差。謝表示，現時大型發展商手上持有不少項目，本身也有不少土地，故不急於做新項目，而中型發展商亦不看好市道，發展商對未來前景和風險均與政府有不同看法，他強調政府不應只「睇過去」，而是要展望將來，即使將地皮拆細再賣或能吸引到手上持有不少現金流的中型發展商，惟願意落標的發展商多了，不代表出價能符合政府心意。

賣地條款多限制 發展商卻步 他又批評政府在賣地條款中有太多不明朗因素，例如要求發展商建路等，但要獲得政府部門批准有困難，也會令發展商卻步。他建議政府應改變賣地制度，即便最初用較低價賣地，項目將來收益也可由政府與發展商分成。

另外，甯漢豪談到今年單位供應量，新一季雖沒有出售私人房屋和商業土地，但「暫時不賣不等於以後都不賣」。她引述不同數字表示，今個財政年度的最後一季私樓供應量已有逾1.1萬伙，接近年度供應目標約1.2萬伙，「今季（可）緩一緩」，加上過去幾年私樓供應量亦曾超標，若「拉勻5年計」，未來每年平均都有1.9萬伙私樓落成，超過供應目標，形容此數字對比過往不是低數字；若再計及賣樓花的私樓供應，未來3至4年都有約10.7萬伙供應，故不擔心今季減少出售住宅地，會影響未來落成數字。