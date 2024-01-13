馬路炸彈不勝防 危險駕駛真瘋狂

都說馬路如虎口，但在香港，馬路直情光怪陸離，別說毒駕、危駕、醉駕層出不窮，就算本應可以避免的事故，也會不可思議地上演。昨晨8時許，一輛夾斗車沿屯門友愛路左轉至屯門鄉事會路之際，因為沒有收好夾斗，直接撞毀輕鐵安定站對開架空電纜，火花四濺，最終導致5條輕鐵路線改道，區內最少10萬人受影響。一個粗心大意的司機，令屯門交通半癱瘓，沒有車毀人亡要嘆句好彩！

從網上影片可見，涉事夾斗車的夾斗高高豎起，司機一路大安旨意行駛，直到夾斗撞上電纜也沒有即時停下，數秒後始知闖出大禍。50歲夾斗車司機涉危險駕駛被捕，輕鐵列車服務受阻約5小時。事發正值上班上學繁忙時段，不少乘客大失預算。

同類事故絕非首次發生，最令人印象深刻，是2018年發生在柴灣長命斜的意外。一輛吊臂車沿柴灣道西行至慈幼中學對開，因為吊臂無收好，「嘭」一聲猛力撞向行人天橋，最終天橋要整條拆卸。運輸業界指出，運輸署前年已要求吊臂車續牌時，需安裝高度感應器，大部分已經安裝，估計目前地盤數目增加，交通環境變得複雜，因而發生意外。其實交通環境是否複雜，地盤數量多寡都不是藉口，夾斗又好，吊臂也罷，均是龐然大物，有沒有收好，肉眼已可見到，證明司機根本無心裝載。今次事故沒有導致人命傷亡，可謂不幸中的大幸，須知電纜被毀，隨時可能引發爆炸及火災。

這些年，本港馬路炸彈爆完又爆，多麼匪夷所思的車禍都會上演。去年首8個月，本港共錄得71宗致命交通意外，71人死亡，數字按年上升34個百分點，創近3年新高，反映馬路亂象叢生。此外，危駕、毒駕不絕如縷，例如去年7月，將軍澳一輛私家車拒絕截查，撞傷一名執法人員，加速行駛至單車館外失事，剷上路邊花槽石壆再衝入單車徑始停下，車上搜出毒品。又如去年10月，長沙灣一輛黑色「寶馬」房車疑行車證過期，與執法人員展開追逐，人員一度擎槍喝令司機落車，惟對方突踩油撞開數車逃去，非常瘋狂。更不必說，高齡的士司機頻頻肇禍，最駭人是去年3月炮台山「炮彈飛的」導致5人被撞傷，84歲的士司機被捕。

港府宣傳「路上零意外」已有許多年，事實證明勞而無功，究其原因，與運輸署監管兒戲、法庭判罰過輕有直接關係。例如駕駛的吊臂車若超出高度限制，首次最高罰款僅是5,000元及監禁3個月；而毒駕或藥駕最高罰款也不過25,000元及監禁3年，不痛不癢，毫無阻嚇性；何況法庭往往不會判以最高刑罰，甚至曾有女律師在石澳撞斃途人，只是被控不小心駕駛，最終罰款3,000元和停牌半年而已。

至於運輸署敷衍塞責更是不在話下，單單就高齡司機續牌增加體檢要求，講了多年，至今仍未諮詢公眾。炸彈頻爆，危機四伏，市民連過馬路也提心吊膽，說到底是官僚不重視人命所致！