自成一家：自卑心態影響印度

中國和印度作為本世紀全球最大的新興大國，一直被西方放到一起比較並炒作「龍象之爭」。無可否認，中印存在邊界糾紛等問題，但兩國國內同樣問題多多，目前都是以發展經濟為首要目標，嚴格來說均有與對方建立良好關係的必要。所謂「龍象之爭」只是一個偽議題。

不過，印度的國力遠不如中國，面對中國崛起，不時會流露出「弱者」心態，表現得非常敏感和自卑。例如在南亞諸國中，印度無論在人口規模、領土面積、經濟總量抑或綜合國力，都是首屈一指，其戰略目標一向是成為南亞地區的大國。中國一加強與尼泊爾、不丹等南亞國家往來，往往會被印度視為威脅。

以馬爾代夫為例，該國地處印度洋南段，扼守印度洋南大門，是多條國際主要航道的必經之地，地緣戰略地位重要，長期在印度的勢力範圍之內。現任馬爾代夫總統穆伊祖上台後，對中國展開首次國事訪問。縱使中國政府主觀上沒有針對印度的意圖，可在印度眼中，這又是北京咄咄逼人、企意擴大並取代印度在南亞地區主導地位的另一個例子。

美國近些年也看準印度的自卑心理，持續不斷地向印度提供外交、軍事支持，意圖借力印度制衡中國。新德里政府出於回報以及對中國崛起有着同樣的擔憂，漸漸與美國走近一致對抗北京。印美兩國雖「無結盟之名」，但已在行「準結盟之實」。

其實，南亞地區在中國的外交戰略中只處於次要位置，更何況「兩虎相爭」必然兩敗俱傷。北京當局近年面對來自美國全方位的打壓，正面臨前所未有的壓力，與印度和平共存以紓緩美國的圍堵，正正符合中國的國家利益。印度在自卑心態的影響下，對中國諸多猜忌，真是多餘。