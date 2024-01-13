筆下風雲：軍事行動無正當性

早前哈馬斯二號人物阿魯里在黎巴嫩遭無人機襲擊身亡，以色列雖無承認責任，但外界都知，這若不是以色列所為，還會是誰？以色列政府一直在加薩進行慘無人道的殺戮，所持理由，是要徹底剿滅哈馬斯。然而事實證明，哈馬斯高層根本不在加薩境內，以色列的行動毫無正當性，阿魯里在黎巴嫩受襲，已是明證。

事實上，哈馬斯政治局要員長期不在加薩境內，早已是人所共知的事。單是政治局主席哈尼亞，一直是以色列頭號獵殺對象，但以色列卻無奈其何，皆因其行蹤神秘，難以掌握。加薩戰事爆發，哈尼亞被指身處卡塔爾，生活奢華。既然明知高層人物不在加薩境內，以色列卻一味狂轟濫炸，便益發凸顯其真正目的，不僅僅是剿滅哈馬斯，而是要清空並佔領加薩。

國際輿論益發傾向同情巴勒斯坦，皆因以色列的屠城行為實在太血腥過火。拜登政府迫於壓力，不斷發聲要求以色列減少加薩平民傷亡，並盡快結束軍事行動，讓巴勒斯坦自治政府接管加薩。惟內塔尼亞胡不作如是想，現在距離清空並永久佔領加薩只有一步之遙，不成功便成仁，為了延續政權，留下名聲，自是硬幹到底。

此所以，以色列忽然突襲黎巴嫩的哈馬斯二號人物，就是要擴大和延續戰事，令中東局勢更錯綜複雜，同時令美國更加無法置身事外。但此舉同時證明，以色列轟炸南北加薩毫無正當性，皆因哈馬斯管理層根本不在其中，死的徒然是平民百姓而已。其清空佔領加薩的狼子野心，路人皆見。

美國當然也知以色列意圖，但拜登除了口頭上作出軟弱無力的呼籲，已經無法阻止內塔尼亞胡的野心。以巴戰爭由最初說持續半年，現在變成再打一年，根本沒完沒了。