龍吟虎嘯：還請他們看看戰國策

中美博弈，台灣問題是最重要的戰場，台灣是美國一枚重要棋子，威脅傷害中國主權、安全和領土完整。美國要達此目的，就要在軍事上、武力上支持台灣頑抗中國的統一，支持台灣「倚美謀獨」，分裂中國。美國在軍事上、武力上支持台灣，無非是兩大層面，一是長期有針對性的對台售武，一是做好出兵參戰「保護台灣」的準備。在這個問題上，美國軍工體制和企業發揮重要作用。

中國要對此展開針鋒相對的鬥爭，制裁美國的軍工企業是必不可少的。日前中方宣布，因應美國向台灣售武及制裁中國實體，決定採取反制，制裁5間美國軍工企業，凍結它們在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止境內組織、個人與這些企業交易和合作。中國外交部發言人批評美國對台售武，公然違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」，中方警告美國停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

中國制裁美國5間軍工企業，是在和美國鬥法，「以其人之道，還治其人之身」。這些年的中美博弈和鬥法，美國是主動出擊、進攻的一方，是花樣百出、不擇手段的一方；中國是被動接招，甚至有時退避三舍的一方。這種狀況，令美國氣燄更加囂張，以為只有它隨意打壓欺負別人，別人拿它沒有辦法，或有辦法也不敢輕易出手還擊。

然而經過較量，山姆大叔那些自以為很厲害、很管用的招數，在中國身上並不管用，事實證明老美對中國的制裁暴露了其短，而且中國有的是對美國反制裁的招數和力量。記得當年末代港督彭定康，耍盡花招推出「三違反」政改方案，逼北京接受，一位中方官員對他說：別和我們耍花招、玩謀略，你看看中國兩千年前的《戰國策》，就知道你們最終鬥不過中國。

中國和美英鬥、和鬼子鬥，往往早已看清他們的花招，沒有馬上反制、破解，是因為要抓住最佳時機，看多幾步棋。