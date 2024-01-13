網紅劉馬車涉8非禮罪 申保釋遭拒

劉駿軒

【本報訊】本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」，涉嫌在去年11月至今年1月期間，多番在天水圍一帶非禮多名女子，涉案地點包括天頌苑、俊宏軒商場、頌富商場、天逸邨和屯門華都大道。劉馬車被控8項非禮罪，他昨到屯門法院作保釋覆核。裁判官拒絕讓他保釋，被告須還押。他將在1月19日再被帶往法庭覆核保釋，而本案則會在2月29日再提訊。

2月29日再提訊 27歲被告劉駿軒，報稱無業。他被控於2023年11月29日，在天水圍天華路天頌苑T Town South 2樓「Living Plaza」非禮女童。他另被控於12月28日，在天水圍天瑞路元澤邨澤輝樓一單位非禮女童A；同日在天水圍天瑞路俊宏軒商場街坊美食外非禮女童B。他另被控在12月29日在天水圍天華路頌富廣場二樓扶手電梯非禮女童B；同日在天水圍天瑞路天逸邨逸湖樓一號升降機非禮女子X。

另被控於2023年12月31日，在荃灣廣場4樓「一田百貨」飲品部非禮女子Y；同日在荃灣大壩街4號至30號荃灣廣場4樓「一田百貨」皮膚護理部非禮女子Z。最後，他被控於2024年1月1日，在青山屯利街華都大道「HK Shop XOX」非禮女童D。案件編號：TMCC 28/2024