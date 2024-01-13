屯門扒竊候車客 拘兩內地漢

【本報訊】執法部門於上周五（5日）至前日接獲多名市民報案，指於屯門區乘搭輕鐵及巴士期間被人打開書包或手袋，盜走錢包、現金和信用卡等財物，損失總值約4.6萬元。人員翻查大量閉路電視影片及分析情報後，鎖定兩名目標男子，並在區內多個高風險地點進行針對性部署。至前日早上約7時，人員發現兩名形迹可疑男子在輕鐵杯渡站徘徊，隨即尾隨他們到鍾屋邨輕鐵站一帶，繼而拘捕他們，同時在其中一名疑犯身上，檢獲部分涉案贓物。

趁繁忙時間落手 被捕人士分別來自廣西及浙江杭州的內地人（31及55歲），他們均持雙程證來港，懷疑干犯至少9宗「扒竊」及「盜竊」案，但相信與惡名昭彰的賊夥「韋家幫」無關，二人已被扣留調查。初步調查顯示，竊賊會在繁忙時段的輕鐵車站或巴士內，藉人多擠迫環境，尋找單獨乘車的女士犯案，再趁她們不察之際，打開他們的隨身袋偷竊財物，然後用偷來的現金或信用卡到商店購物。

調查人員呼籲，市民在乘搭公共交通工具時，應該保管好自己的財物，考慮把手袋或書包放於前方，以防止賊人有機可乘；如果乘車時有戴耳機聽音樂的習慣，可考慮只戴單邊耳機，時刻保持警覺。若不幸有財物被盜或遺失，請立即報案求助，並且即時停用相關電子支付服務。