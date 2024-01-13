爭櫈仔喋喋不休 3男港鐵大激鬥

叉頸拳毆 鋤背敲頭 港鐵車廂變MMA格鬥擂台！本周四晚，3名男子在港鐵羅湖站，疑因「爭位」在車廂爆發爭執，雙方初則口角，繼而動武。其中一方以一敵二，緊咬對手糾纏肉搏，另一方則憑人數優勢佔據上風，「兜頭窩面」、叉頸及鋤背等招式盡出，令對手節節敗退。車廂有乘客及港鐵職員極力勸止及分隔雙方，同時報案求助。執法人員經初步調查後，拘捕其中兩名同告受傷的男子。

前晚10時許，港鐵羅湖站列車上有3名男子疑因座位問題爭吵，雙方拳來腳往，即使港鐵職員嘗試勸喻，他們仍不肯罷休。執法人員趕至控制場面，經初步調查後，以涉嫌「在公眾地方打架」，拘捕兩名分別姓蘇（39歲）及姓鍾（45歲）男子，其中鍾男另涉嫌「襲警」被捕。二人分別臉、鼻及腳部受傷，其後送院治理。

兩人涉打架被捕 有讀者提供4段激戰短片，其中一段影片攝下兩人在車廂埋身肉搏，咬牙切齒扭作一團，其中一名身穿黑衣的男子疑有酒意，用手拉扯一名「踢拖」男子。雖然多名乘客在旁勸止，黑衣男卻「愈打愈狼」，一度叉頸箍住踢拖男，再一拳轟向其臉部，直至旁人把二人分開，第一回合埋身戰始告完結。

戰場其後移師至近車門位置，黑衣男攻勢仍然佔優，左手扯着踢拖男頭髮，右手揮拳猛擊對方頭部。混亂中，一名長髮女子一邊用手機拍攝，一邊用手拍打黑衣男，似乎想替踢拖男解困；另有一名穿着黑色羽絨背心的男子加入戰團，拉開踢拖男再乘隙搶攻。港鐵職員接報趕至，惟見雙方鏖戰不休，一度束手無策。

另有片段顯示，羽絨背心男與踢拖男糾纏間，黑衣男介入把踢拖男拉近車門，再批㬹狂鋤其背部，同時激動爆粗斥罵對方，而羽絨背心男亦配合夾攻，「兜口兜面」連揮兩記右勾拳，把踢拖男打得彎腰曲背。最後，兩名港鐵職員勸喻涉案人士落車，待執法人員到場處理，事件就此落幕。