港鐵7新站 獲綠建環評金級認證

【本報訊】港鐵昨日宣布7個籌建中的新車站設計，包括東鐵綫古洞站等，已獲香港綠色建築議會轄下「綠建環評」暫定金級或以上的認證。港鐵預期7個新車站落成後，每年每個車站的平均碳排放，將較傳統設計的車站減少約20%，即減少約900噸碳排放，相等於種植超過4萬棵樹。

已取得「綠建環評」認證的7個車站，包括已動工的東涌綫延綫的東涌東站及東涌西站、屯門南延綫的屯門南站及第16區站、東鐵綫古洞站、小蠔灣站，以及預計於今年動工的屯馬綫洪水橋站。

體現融入社區 善用天然資源 港鐵表示，可持續車站設計主要體現在兩個方面，包括融入社區和善用天然資源，以及採用環保設計及嶄新技術。例如東涌東站設有綠化屋頂，有助降低室內溫度及紓緩熱島效應；古洞站設有天窗及玻璃外牆，將天然光盡量引入室內，有助減少使用一般照明設備及節約能源。

建造方法方面，港鐵工程團隊會盡量採用裝配式建築設計及預製組件，減省現場施工工序對環境的影響。另外，港鐵亦正與香港科技大學合作，研發一套軟件以量化新鐵路發展項目的碳足迹，協助新鐵路項目團隊採用更低碳的建造方案。