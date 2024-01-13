東呼即應：孭仔燈變奪命燈 大埔十字路口禍頻生

東呼即應揪「伏位」 專家促改善設計 大埔廣福道與南運路交界，近月經常發生交通意外，同一地點三番四次發生嚴重交通事故，到底是司機駕駛態度有問題，抑或道路設計有「伏位」，《東呼即應》找來地區人士和專家，分析意外頻生的原因。有地區人士及教車師傅團體指出，除司機駕駛態度問題，該處道路設計亦是意外原因，上址十字路口有幾個俗稱「孭仔燈」的燈位，容易令駕駛人士混淆，促請當局留意道路設計。

上月17日一輛71S線雙層巴士，在大埔南運路和廣福道交界與一輛私家車相撞，私家車被撞至「打白鴿轉」後繼而掉頭，車尾撞到交通燈柱停下，幸好無人受傷。再早之前，幾乎在同一位置，一輛專線小巴沿南運路右轉進入廣福道時突然失事，車頭直撼石壆，司機被救出後送院搶救，最終不治。而在去年4月，又是廣福道近南運路交界，一輛的士凌晨時分與雙層九巴相撞，彈飛約7米才停下來，的哥頭部和臉部受傷。回顧於2021年8月一輛的士剷上廣福道安全島釀成兩人死多人受傷的慘劇，當時已經有人指出安全島設計老舊，早就不符合現時人多車多的時代需求。

大埔廣福道及南運路的十字路口經常發生交通事故，以致經常塞車，十字路口有幾個「孭仔燈」的燈位，本來是提醒駕駛者可優先轉彎，但由於箭嘴是綠色，又放在綠燈側邊，反而變成車禍元兇。香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光表示，如天色陰暗或晚上車速快，望起來就是綠燈，駕駛者很容易直去，發生嚴重錯誤。他建議司機見到箭嘴要減慢車速，以免衝燈。

不良駕駛態度 增意外頻率 其實「孭仔燈」變「奪命燈」的問題早已被各界批評多年，但至今都未有檢討或改善。大埔區議員梅少峰則建議，可以安裝暫時在香港很少見的高架燈，希望盡早讓駕駛者能及早看到前面的燈位是紅燈還是綠燈，或者左轉右轉的方向。除了「孭仔燈」，很多設計亦有問題，梅指不少車要在很短時間內由三線選定行車線，特別在暗斜的位置車速相對會快一點，短時間內由三線變兩線對司機來說比較危險。

除設計的「伏位」外，司機不良駕駛習慣與態度亦會增加交通意外頻率。地區人士毛家俊指，廣福道不是高速路，但個別司機衝燈尾的情況很常見，甚至切線時不會注意左右的路況，欠缺禮讓精神，看到有空位便插進。他建議在路口增設攝錄鏡頭，或者偶爾安排執法人員針對駕駛態度在附近執法。

「孭仔燈」設計容易變成車禍元兇。 東網版面新設計一撳即睇 東呼即應爆料熱線