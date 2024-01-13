應科大月內公布路線圖 或與院校互認學分

【本報訊】政府有意推動本地自資大學成為應用科學大學，教育局常任秘書長李美嫦昨稱，學術及職業資歷評審局正進行相關工作，預料將於月內公布路線圖，包括成為應科大的準則，包括須先獲得大學資格。

用者自付原則檢視收費 她指不排除將來應科大可互認學分與發展共同核心科目，而下月的財政預算案會提出為應科大聯盟提供前期資金，資助院校發展應用學科。教育局局長蔡若蓮則稱，爭取上半年成立首間應用科學大學，相信暑假前成事會有助院校招生。

港府早前表明部分公共服務的收費長期未有調整，將以用者自付原則作出檢視。資助大學每年學費約4.2萬元，被問到大學學費多年未有增加，蔡若蓮回應指，局方會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，除為了培育未來社會人才，亦要顧及社會責任，並考慮時候是否適當、各階層負擔能力等，教育局會向教資會告知調整大學學費的相關原則。

對於本港在2022/23學年教師流失多達6,748名，較上學年上升25%。教育局副局長施俊輝指理解中小學老師所面對的挑戰，尤其新冠疫情期間處理網課等，在照顧學生上的挑戰有所增加。李美嫦稱，期望以科技減少教師在行政方面的工作，亦有意在卓越教師獎中增加更多獎項，以鼓勵教師。而人手短缺下，不少老師未有教育文憑（PGDE）便需上陣教書，蔡若蓮指會優先讓已入行逾一或兩年的教師入讀PGDE課程。

學生人口方面，李美嫦提到4萬多名人才子女來港，其中約2.1萬名為高才通子女，預料會以初中為主分布於各個級別。