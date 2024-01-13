塗鴉「不打疫苗」字句 無業男1‧26判刑

【本報訊】22歲青年前年一周內分別在九龍區3處地點的大廈外牆噴上「對抗極權」及「人類有權不打疫苗」等字句，其後被國安處拘捕，被控3項刑事毀壞罪。被告昨於觀塘裁判法院承認該3項控罪，並賠償共6,000元。署理主任裁判官劉綺雲表示，雖然被告作出賠償，但涉案塗鴉字句有一定嚴重性，決定先索取被告的勞教中心及背景報告，並還押至1月26日判刑。

被告林健（22歲，報稱無業）承認於前年4月10日至15日，分別在觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈外、深水埗福華街捷德樓外，以及旺角西洋菜南街鴻添大樓外，無合法辯解而損壞該處外牆。案情指，被告於前年4月分別在涉事大廈牆噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」及「人類有權不打疫苗」的字眼。同年7月，執法人員拘捕被告及另一名女子，在兩人的手機發現被告噴油漆的照片及短片。被告於警誡下承認犯案。

賠大廈法團6000元 辯方求情指，單身沒有案底的被告原本修讀毅進文憑課程並曾任職文員，於被捕後便沒有工作。辯方指被告從小患上讀寫障礙，在愚蠢和心智未成熟下犯案，現已明白案情嚴重，希望能先索取社會服務令報告。控方則申請法庭頒下賠償令，要被告賠償6,000元維修費予涉案大廈的業主立案法團。被告支付賠償款項後，裁判官指被告有一定悔意，但因本案的塗鴉字眼性質嚴重，決定先提取相關報告，保留所有判刑選項，包括即時監禁。案件編號：KTCC 66/2024