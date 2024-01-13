擬修例防虐畜 增謹慎責任原則

【本報訊】政府向立法會提交本年度的立法議程，共有29條擬提交的法案，其中上半年包括有防止殘酷對待動物（修訂）條例草案，旨在施加對動物積極的「謹慎責任」、加重殘酷對待動物罪行的罰則，以及加強執法權力，以提升動物福利。議員指現行法例有漏洞，希望能夠修例提高阻嚇力。

精簡強拍網絡安全納議程 在動物福利上，議員葛珮帆喜見防止殘酷對待動物的有關立法工作提上日程，並表示支持。她指爭取修例多年終見成果，又提到現行法例仍有不足及漏洞，令部門難以執法，冀透過新修例加入積極「謹慎責任」原則、加重罰則及加強執法權力，提高阻嚇力和執法力度，能有效保障動物福利和權益。

另外，上半年還有精簡強拍制度的土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案，以更新及精簡在《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）下的法定強制售賣制度，加快私人樓宇的重建步伐。下半年則有網絡安全（關鍵基礎設施）條例草案，由保安局負責，希望制訂法律框架，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，加強其抵禦網絡安全的挑戰的韌性。