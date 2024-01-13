預設醫療指示 「慎入易出」惹議

【本報訊】政府推出《維持生命治療的預作決定條例草案》，容許病人拒絕接受維持生命治療的預設醫療指示。立法會相關法案委員會昨日召開會議，雖然與會的議員都支持條例草案，但病人隨時都可以撤銷指引的做法，不少議員擔心會惹來爭拗，最終為難了醫護。亦有意見指表格繁複，用詞複雜。

口頭撤指示恐引爆爭拗 社福界議員狄志遠建議政府向公眾說明條例時，需多強調立法對病人及其家屬的好處，畢竟電視或電影劇情往往予人不切實際的幻象，譬如長時間昏迷但只要「一個接吻就甦醒」，從而令家屬堅持對病人的救治，況且家屬亦未接受病人簽署指引放棄治療。他說在相關團體的推動下，多年來亦只有5,000多人曾簽署預設醫療指示，對於立法能否促使更多人參與表示質疑。

另一議員鄧家彪指病人簽署有關指示時，至親家屬不能做見證人，然而此舉會令病人家屬不知情，有可能發生為難醫護團隊或救護人員的情況。議員陳沛良關注中醫在條例的角色，認為「慎入易出」的做法，單憑口頭都可以把指示撤銷，擔心必有爭拗。他又認為有關表格繁複，詢問當局可否簡化。而議員林哲玄亦指條文複雜，用詞艱澀。

當局表示立法並非促使更多人簽署預設醫療指示，而是給予病人多一個選擇。因至親家屬因涉及潛在利益，因此不能做見證人，但並非不能置身於討論圈子當中。況且有關過程亦不是一蹴即就，期間將邀請病人與家屬一同參與，讓大家都清楚有關指示的性質和影響。假如病人不清醒，但家人說指示已撤銷，醫護人員會藉着同病人的臨床接觸，來判斷病人的最終意願，當然最理想的撤銷方法是以書面形式，而非口頭。儘管預設醫療指示是基於西醫的範疇，但若果病人反對的維持生命治療方法是涉及中醫的話，那麼中醫亦要遵從。