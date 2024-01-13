重建荔枝角收押所 耗資55億財會通過

被指「五星級監獄」 懲教署反駁須智慧項目 政府希望以超過55.6億元局部重建荔枝角收押所，以解決收押所設施老化及在囚人士羈管環境過度擠迫的問題，以及引入「智慧監獄」元素，惟項目在立法會工務小組委員會討論時已遭議員指造價太高，為「五星級的監獄」，質疑聲音延續至昨日的財務委員會，但項目最終獲67票支持通過，僅議員何君堯一人反對，工聯會議員黃國、陳穎欣、鄧家彪、陸頌雄、郭偉强、梁子穎投下棄權票。

議員陳紹雄表示項目的建築工程、屋宇裝備工程，佔費用64%以上，另有5.45億元的智慧監獄項目和整體費用打包，他指此舉讓立法會無法審議智慧監獄項目是否值得，當中涉及17項的資訊科技工程，平均每項3,000萬元以上，詢問當局可否解釋花費。懲教署副署長吳超覺表示，3億多元是閉路電視系統，並加入價值7,000萬元的影像分析功能，另外還有移動和位置監察系統、智慧健康監測系統。

3億元建閉路電視系統 至於收押所是否「五星級酒店」的爭議，議員何俊賢不點名批評何君堯，指項目本身不需要在財委會有如此多的議員發言，但由於有議員在未了解整件事的情況下誤導公眾，如「五星級酒店」等言論，斥議員要為發言負責，「有好多人唔敢講，但我認為唔知係咪因為選舉，好多人利用呢個平台（立法會）」，稱議會要以此為鑑。他又指收押所衍生的社會成本亦十分重要，要做好保安工作，否則「畀個帳篷得啦」。

惟何君堯表示政府仍未能釋疑，認為哪怕荔枝角收押所收容額已達80%，還有1,400位；而目前馬坑、赤柱騰出兩個監倉，認為行政程序上可以將收押人士搬到其他監獄，稱即便要做「五星級保安」，也要「慳得一億得一億」。保安局副局長卓孝業強調目前在囚人口已達85%，即便可以搬去其他地方，但由於地方偏遠也難以讓親人探訪。

而針對在囚人數上升是否和2019年反修例事件有關，卓指男性在囚人數2016年開始明顯看到上升趨勢，2019之後每年遞增118至350多人不等，荔枝角收押所有163人和2019年有關，而在其他監獄已定罪超過600人，而目前收押當中，六成人來自裁判處，因此2019年反修例事件被捕人士並不構成最大壓力，預計未來幾年還押人數會平坦。