「家有初生」優先配屋計劃 議員倡納懷胎逾16周家庭

【本報訊】香港房屋委員會日前通過今年首季推售新一期綠置居。即將推售的新建綠置居為長沙灣麗玥苑，以市值52折定價，房委會資助房屋小組主席黃碧如昨日表示，麗玥苑位於市區、交通便利，加上取消了最小面積的單位，有不少大單位，相信有吸引力，不擔心市況淡靜會影響綠置居的銷售情況。而「家有初生」優先配屋計劃，有議員建議應進一步納入懷孕超過16周孕婦的家庭，黃回應指，不應將計劃複雜化。

將於2027年入伙的長沙灣麗玥苑，首次取消了最小面積的甲型單位，並加入了多間有逾600呎的大單位。黃碧如表示，麗玥苑位處市區、交通便利，大單位亦具有吸引力，雖然今次折扣較上一期居屋少，但她認為樓市淡靜的情況已維持一段時間，居屋是按市價定價，故售價對比以往並不算高，加上資助房屋小組上月已通過將供樓按揭保證期及還款期延長，優厚的入場及按揭條件非常吸引，不擔心市況會影響銷情。

房會：不應將計劃複雜化 而房委會今年4月起實施的「家有初生」優先配屋計劃，會提前一年處理有嬰兒出生的家庭申請。對於有議員建議可將懷孕超過16周孕婦的家庭納入計劃範圍內，黃碧如則坦言不應將計劃複雜化，若懷孕16周便可以優先配屋，操作上會有很多不確定的因素，故應確定嬰兒出生後才納入計劃，另亦要求申請購買資助房屋的時期，該名初生嬰兒都要在申請表上。