當局回應公屋加租 按機制第3季檢討

單位供應長追落後 要靠過渡屋簡屋解救 香港房屋委員會早前公布最新5年財政預算，預計財政儲備會大減，引發各界關注公屋會否加租。房屋局局長何永賢表示，房委會非常重視自身財政健康，會致力做好財政平衡，並考慮着手研究有關增加商業設施等建議，以改善財政，當中亦包括增加出售房屋的比例，至於今年第3季是檢討公屋租金的時機，她指會按居民收入等既定機制考慮。何又稱，公屋供應在5年內仍要「追落後」，但過渡屋和簡約公屋可為有迫切住屋需要人士提供短期住屋選擇。

房委會早前公布財政預算，指未來建屋量增加及建築成本上升，預計財政儲備會大減，若公屋租金不作調整，下年度的租住房屋運作帳目更會出現約11.7億元赤字、轉盈為虧，房委會在2028年後或要面對財政壓力。何永賢接受媒體訪問便被問及公屋是否加租減赤字一事。

何永賢強調，調整公屋租金有既定機制，主要根據公屋居民在調查期間的收入變化而作出調整，房委會將根據機制計算結果調整公屋租金。房委會重視財政健康，如果社會支持，會着力研究調整資助出售房屋比例及增加商業設施，以增加房委會的收入來源，同時期望資助出售房屋可以幫助年輕人達成置業願望，財政穩健亦毋須動用房屋儲備金。

按現有機制，公屋租金每兩年檢討一次，而今年第3季正便是檢討公屋租金的時機。

因便宜改選空置校舍作簡屋 至於困擾本港多年的劏房問題，何永賢指出，房屋局正全力推進公營房屋的建設，但傳統公屋供應仍要「追落後」，政府有決心解決劏房問題，並成立了「解決劏房問題」工作組，加上5萬個過渡性房屋和新提出的簡約公屋供應，可為有迫切住屋需求的劏房戶提供住屋選擇，形容此為解決劏房問題的基礎。

而房屋局早前公布第二批簡約公屋選址及最新造價，推翻了部分最初計劃又改用空置校舍。何永賢表示，有關用地得來不易，利用空置校舍較為便宜；而部分未有發展時間表的項目，例如預留作為配水庫擴建的彩興路項目，亦有機會可延長使用年期。